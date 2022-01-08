Умерла призер олимпийских игр Нина Рочева

Ей было 73 года.

Умерла советская спортсменка Нина Рочева. Об этом сообщил сайт Минспорта республики Коми.

В 1980 году Рочева стала серебряной призеркой Олимпиады в Лейк-Плэйсиде в эстафете. На чемпионатах мира она завоевывала золотые (в 1974 году) и бронзовые (в 1978 году) медали в эстафетных гонках.

«Ее усердие и целеустремленность позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надежной опорой, всегда готовая помочь и поддержать», — отметили в некрологе.

Нины Рочевой не стало в субботу, 8 января. Ей было 73 года.

Фото — ТАСС.