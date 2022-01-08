\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
-8°
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-3°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
2 867
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
5 931
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
20 262
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
8 778
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер касимовский хоккеист Эдуард Султанаев
Ему был 51 год.

В Касимове умер спортсмен Эдуард Султанаев. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный Касимов».

Султанаев руководил хоккейной командой «Восход СУ-2». Из-за отсутствия условий в Касимове спортсмены тренировались в Сасове. Несмотря на трудности, команда занимала лидирующие позиции в региональной «Ночной хоккейной лиге» в категории «Любитель 40+". Так, в 2017 году хоккеисты заняли первое место, а в 2018 и 2019 годах — второе.

Помимо этого, Султанаев был членом «Клуба Макарова». В него входили лучшие снайперы любительского чемпионата страны по хоккею.

Спортсмену был 51 год. Причина смерти в некрологе не указана.