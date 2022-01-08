Умер касимовский хоккеист Эдуард Султанаев

Ему был 51 год.

В Касимове умер спортсмен Эдуард Султанаев. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный Касимов».

Султанаев руководил хоккейной командой «Восход СУ-2». Из-за отсутствия условий в Касимове спортсмены тренировались в Сасове. Несмотря на трудности, команда занимала лидирующие позиции в региональной «Ночной хоккейной лиге» в категории «Любитель 40+". Так, в 2017 году хоккеисты заняли первое место, а в 2018 и 2019 годах — второе.

Помимо этого, Султанаев был членом «Клуба Макарова». В него входили лучшие снайперы любительского чемпионата страны по хоккею.

Спортсмену был 51 год. Причина смерти в некрологе не указана.