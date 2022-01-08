С 1 июля срок оформления паспорта составит пять дней

При этом срок оформления не будет зависеть от места жительства и причин его замены.

С 1 июля срок оформления паспорта составит пять дней. Об этом в субботу, 8 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

При этом срок оформления не будет зависеть от места жительства и причин его замены.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сказали в пресс-центре.

Норму также распространят при введении паспорта с электронным носителем.

В настоящее время срок изготовления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.