\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
-9°
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-4°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
2 622
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
5 697
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
19 997
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
8 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали возможную версию появления штамма «Омикрон»
По версии ученых, штамм «Омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей.

Россиянам рассказали возможную версию появления штамма «Омикрон». Об этом в субботу, 8 января, сообщили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, пишет Ura.ru.

По их версии, штамм «Омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей.

«Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться. Все же смотрят только по S-белку, а у этого вируса, помимо S-белка, на поверхности еще два других белка — внутренний белок и регуляторные белки. Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей. Это одна из гипотез», — сказал Виталий Зверев.

По мнению ученых, вирус появился в организме человека либо с иммунодефицитом, либо у пациента, который долгое время находился в стационаре и получал препараты, подавляющие иммунный ответ.