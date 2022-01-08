Россиянам рассказали возможную версию появления штамма «Омикрон»

По версии ученых, штамм «Омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей.

Россиянам рассказали возможную версию появления штамма «Омикрон». Об этом в субботу, 8 января, сообщили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, пишет Ura.ru .

По их версии, штамм «Омикрон» мог появиться после попадания в организм человека с иммунодефицитом, а не от мышей.

«Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться. Все же смотрят только по S-белку, а у этого вируса, помимо S-белка, на поверхности еще два других белка — внутренний белок и регуляторные белки. Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей. Это одна из гипотез», — сказал Виталий Зверев.

По мнению ученых, вирус появился в организме человека либо с иммунодефицитом, либо у пациента, который долгое время находился в стационаре и получал препараты, подавляющие иммунный ответ.