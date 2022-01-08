Российский боксер умер спустя 11 дней комы после боя

Арест Саакян провел последний матч 26 декабря.

Российский боксер Арест Саакян умер в больнице через 11 дней комы после боя в Тольятти. Об этом в Instagram сообщила сестра спортсмена Светлана Петросян.

Бой в рамках турнира «Короли нокаутов» состоялся 26 декабря. В восьмом раунде боксер пропустил удар в голову от Игоря Семернина. После боя его Саакяна госпитализировали с отеком головного мозга. Спортсмен впал в кому.

Не приходя в сознание, Арест Саакян умер в пятницу, 7 января.

С боксером простятся в Тольятти 11 января. Похорнят его в Ереване.