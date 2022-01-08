Елена Сорокина проверила уборку улиц от снега в Рязани

По словам главы горадминистрации, большинство дорог и тротуаров почищены, но снег с улиц не вывозят. Она поручила Дирекции благоустройства проработать этот вопрос и, в первую очередь, заняться центральными улицами — Первомайским проспектом и улице Соборной, а также проконтролировать уборку на других участках.

Елена Сорокина проверила уборку улиц от снега. Итоги проверки в субботу, 8 января, она опубликовала на личной странице « ВКонтакте ».

По словам главы горадминистрации, большинство дорог и тротуаров почищены, но снег с улиц не вывозят. Она поручила Дирекции благоустройства проработать этот вопрос и, в первую очередь, заняться центральными улицами — Первомайским проспектом и улице Соборной, а также проконтролировать уборку на других участках.

Елена Сорокина также отреагировала на жалобы рязанцев в соцсетях.

«В социальных сетях было обращение жителей по поводу расчистки улиц Советской Армии, Зубковой, Новоселов. Проехали по этим территориям. Остановки почищены, но нужно вручную убирать прилотковую часть, чтобы посадка и высадка пассажиров была безопасной», — говорится в публикации мэра.

Также глава горадминистрации обещала лично проконтролировать работу УК «Жилсервис», которые некачественно убирают дворы на улице Новоселов.

«Обещание сдержала. Убедилась, что участки у подъездов дома 10 по улице Новоселов почищены, а дворовый проезд, территории вокруг дома и возле магазина „Пятерочка“ не убраны — поручила их расчистить и до вечера прислать мне фотоотчет. У дома 12 вопиющее отношение к жителям, УК здесь не выполняет свои обязанности. Поручила направить письмо в Госжилинспекцию для принятия мер, и городским службам использовать все имеющиеся полномочия», — написала Елена Сорокина.

Кроме того, дирекции благоустройства мэр дала ряд других поручений: почистить дорогу у школы № 31, на улице Советской Армии близи «Пятерочки» очистить и обработать пескосоляной смесью тротуар, почистить съезды на улице Тимкова и наладить на этой территории регулярную уборку.

«По итогам объезда могу сказать, что некоторые дворы расчищаются качественно и регулярно, но есть управляющие компании, которые не справляются с уборкой вверенных им территорий. Продолжим бороться с этой ситуацией, пока во всех дворах не будет поддерживаться порядок», — заключила она.