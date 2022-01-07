В Ульяновской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Авария случилась в ночь на пятницу, 7 января.

В Ульяновской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Среди них двое подростков, пишет ТАСС .

Авария случилась в ночь на пятницу, 7 января, примерно в 2:20, на 144 километре трассы «Казань — Буинск — Ульяновск».

По предварительной информации, 52-летний водитель Toyota RAV4 врезался в Mercedes Benz, за рулем которого был 47-летний мужчина. «В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребенка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении полиции.

По данным регионального ГУ МЧС, трагедия случилась в районе села Кашинка. В ликвидации последствий аварии участвовали семь человек, три единицы техники.