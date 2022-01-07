\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
-4°
Сбт, 08
-8°
Вск, 09
-7°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 0 / 10000 14:42
Нал. EUR 0 / 10000 14:42
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
2 161
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
5 232
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
19 464
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
8 060
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ульяновской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека
Авария случилась в ночь на пятницу, 7 января.

В Ульяновской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Среди них двое подростков, пишет ТАСС.

Авария случилась в ночь на пятницу, 7 января, примерно в 2:20, на 144 километре трассы «Казань — Буинск — Ульяновск».

По предварительной информации, 52-летний водитель Toyota RAV4 врезался в Mercedes Benz, за рулем которого был 47-летний мужчина. «В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребенка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении полиции.

По данным регионального ГУ МЧС, трагедия случилась в районе села Кашинка. В ликвидации последствий аварии участвовали семь человек, три единицы техники.