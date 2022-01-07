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В Рязанской области за сутки выявили 78 новых случаев коронавируса
Данные на пятницу, 7 января.

В Рязанской области за сутки выявили 78 новых случаев COVID-19. Данные на пятницу, 7 января, привели в федеральном оперштабе.

Всего за период пандемии число случаев коронавируса достигло 62 163.

За сутки от COVID-19 умерли 16 жителей региона. Всего число летальных случаев в области составило 2 591. Выздоровели за сутки 11 человек. Таким образом, число вылечившихся от коронавируса в Рязанской области составило 57 806.

В России за сутки выявили 16 735 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 10 618 035 россиян.

За сутки выздоровели 22 035 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 645 712 человек.

За сутки скончались 787 человек, всего — 314 604.