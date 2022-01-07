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В Рязани женщину задержали за неоднократную продажу алкоголя подросткам
Ей грозит крупный штраф.

В Рязани задержали женщину, неоднократно продававшую алкоголь подросткам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанцы рассказали полицейским, что в одном из магазинов на улице Октябрьской несовершеннолетним продают спиртное. Специалисты узнали, что 41-летняя женщина делает это не в первый раз. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за похожее нарушение.

Теперь на рязанку завели уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Ей грозит до 80 тысяч рублей штрафа либо до года исправительных работ.