В Рязани на площадке фестиваля ледовых скульптур появились снежные фигуры

В Рязани на площадке фестиваля ледовых скульптур появились снежные фигуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На Лыбедском бульваре взрослые и дети делали снеговиков, а также животных и героев мультфильмов.

«Такой неожиданный флешмоб нас очень порадовал, он, честно, не был запланирован. Благодарим всех за такое участие в фестивале! Даже наши „ледовые“ мастера прошлись, посмотрели и были очень обрадованы тем, что вдохновили рязанцев на творчество», — отметили в оргкомитете фестиваля ледовых скульптур. Напомним, он пройдет до 8 января.