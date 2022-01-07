В Ростове-на-Дону в лифте многоэтажки обнаружили труп мужчины с оторванными кистями

В квартире погибшего обнаружили самодельную взрывчатку, которая сработала в руках у сотрудника ОМОН.

В Ростове-на-Дону в лифте многоэтажки обнаружили труп мужчины с оторванными кистями. Об этом пишет telegram-канал Don Mash.

Тело нашли жильцы дома № 19/2 по улице Береговой.

Сообщается, что погибший — 63-летний пенсионер из Донецкой народной республики, который ранее занимался строительным бизнесом.

Для осмотра квартиры на место трагедии прибыли полицейские и сотрудники ОМОНа. Там обнаружили самодельную взрывчатку, которая сработала в то время, как один из силовиков взял ее в руки. Он получил травмы и был госпитализирован.