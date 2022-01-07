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В Приморском крае обнаружили мертвого амурского тигренка со следами пуль

В Приморском крае обнаружили труп амурского тигренка. Об этом в пятницу, 7 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как рассказал журналистам собеседник, на трупе обнаружили признаки смерти от рук человека. «В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО «Центр «Амурский Тигр»», — отметил источник. По данным telegram-канала Amur Mash, на теле тигренка выявили следы пуль.

Собеседник журналистов отметил, что за убийство животного виновному грозит лишение свободы, а также крупный штраф. «Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира. В случае с тигром сумма иска составляет более двух миллионов рублей», — добавил собеседник

Амурский тигр — один из самых редких хищников. Он занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число хищников в России превышает 600 особей.

Фото — telegram-канал Amur Mash.