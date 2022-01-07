В Песочне полицейские обнаружили наркопритон

На хозяина «нехорошей квартиры» завели уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 39-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Оперативники получили данные о том, что в квартире дома на улице Зубковой собираются люди, склонные к употреблению наркотиков. Хозяина жилья ранее судили за кражу, а также за преступление, связанное с нелегальным оборотом запрещенных веществ.

Во время обследования помещения специалисты нашли предметы и приспособления для употребления синтетических наркотиков. Также они установили обстоятельства, указывающие на организованный в квартире наркопритон. Его деятельность пресекли.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание наркопритона»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.