В Касимове туристы толкали застрявший в снегу автобус

Отмечается, что автобус привез пассажиров на рождественский праздник.

В Касимове туристы толкали застрявший в снегу автобус. Видео разместили в telegram-канале «Типичный Касимов» в пятницу, 7 января.

На кадрах видно, как пассажиры автобуса выталкивают машину из снега. Среди них было много женщин.

Отмечается, что автобус привез пассажиров на рождественский праздник.

«Анимационной программы такого уровня они точно не ожидали», — говорится в подписи к видео.