В Госдуме назвали условие для роста пенсий

Светлана Бессараб рассказала, что повышение пенсий в стране зависит от повышения зарплат.

В Госдуме назвали условие для роста пенсий. Об этом пишет URA.RU

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что повышение пенсий в стране зависит от повышения зарплат.

Она уточнила, что пенсионный фонд формируется именно из заработных плат россиян.

Депутат также напомнила, что к 2024 году пенсия в России будет в среднем 20 тысяч рублей.

«Если будет возможность повышать еще пенсии, то это будет, безусловно, сделано. В любом случае на процент инфляции она будет подниматься», — подчеркнула Бессараб.