В центре Москвы произошла смертельная авария

На пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал столкнулись Geely и Audi.

В центре Москвы произошла смертельная авария. Об этом сообщили в telegram-канале московской госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 7 января, в 17:37. На пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал столкнулись Geely и Audi.

Сообщается, что Geely выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В аварии погиб пассажир Audi, водители обоих машин получили травмы.