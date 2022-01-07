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В Башкирии при жесткой посадке вертолета погибли два человека
По информации СМИ, среди них — известный юрист Андрей Олейник.

В Башкирии при жесткой посадке вертолета погибли два человека. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

По информации ведомства, на месте погиб 35-летний мужчина. 58-летний пассажир вертолета умер в карете «скорой». В аварии пострадал 47-летний мужчина. По данным врачей, он получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщало РЕН-ТВ, в аварии погиб известный юрист Андрей Олейник.

Инцидент произошел вечером четверга, 6 января, в четырех километрах от деревни Карагайкуль. Жесткую посадку совершил вертолет Eurocopter AS350. Он следовал из Уфы в село Павловка. На его борту находились пилот и два пассажира.

Фото и видео — telegram-канал 112.