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Умер глава Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани Александр Дурнов

Умер глава Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани Александр Дурнов. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

С 2004 по 2007 годы Дурнов занимал должности следователя, помощника прокурора Рязанского района. С 2007 по 2010 годы он был заместителем руководителя Рязанского МСО СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области, с 2010 по 2011 годы возглавлял Московский МСО Рязани С. К. при прокуратуре. В 2011 году, когда был организован Следственный комитет России, Дурнов руководил Московским межрайонным следственным отделом.

15 января 2021 года его назначили главой Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани областного СУ СК.

Дурнова не стало 7 января. Ему было 40 лет.