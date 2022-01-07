Умер глава Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани Александр Дурнов
Умер глава Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани Александр Дурнов. Об этом сообщило издание «
С 2004 по 2007 годы Дурнов занимал должности следователя, помощника прокурора Рязанского района. С 2007 по 2010 годы он был заместителем руководителя Рязанского МСО СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области, с 2010 по 2011 годы возглавлял Московский МСО
15 января 2021 года его назначили главой Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани областного СУ СК.
Дурнова не стало 7 января. Ему было 40 лет.