Умер автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский

Поэту было 88 лет.

Умер российский поэт и писатель Александр Тимофеевский. Об этом на странице на Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

«Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на „Союзмультфильме“ и „Экране“, пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. „Пусть бегут неуклюже“ стала гимном дня рождения каждого советского человека», — отметил Капков.

Александр Тимофеевский известен как автор сценариев и песен. В частности, он написал текст к песне Крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».

Поэту было 88 лет.