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Ухоловцев задержали за кражу с кладбища
Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Двух ухоловцев задержали за кражу металлической ограды с могилы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 63-летний сельчанин. Он рассказал, что с могилы его родственника на центральном кладбище исчезла металлическая ограда. По словам мужчины, ее вырвали из земли и унесли.

Оперативники предположили, что преступники попытаются сбыть украденное как металлолом. В Ухоловском районе пунктов приема вторсырья нет. В точке в соседнем районе не слышали про ограду.

Во время общения с жителями Ухоловского районе полицейские выяснили, что в одном из сел мужчина сделал «самодельный» пункт приема. Правоохранители нашли дом нарушителя и узнали, что он без разрешения на деятельность принимает у знакомых металлолом. Среди поступлений была и украденная ограда.

На нарушителя составили материалы и оштрафовали. Также мужчина описал внешность людей, которые привезли ограду. Ее изъяли.

По приметам оперативники опознали двух ухоловцев. Ранее 22-летний и 17-летний мужчины попадали в поле зрения полицейских как причастные к мелким кражам. Их задержали.

По предварительным данным, приятели специально выбрали могилу, на которой они легко смогли бы демонтировать ограду. Они вырвали ее. Арендовав машину, ухоловцы отвезли украденное в нелицензированный пункт приема вторсырья. Деньги мужчины хотели потратить на алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении на ухоловцев уголовного дела по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. По ней им грозит до пяти лет лишения свободы.