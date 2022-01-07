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Патриарх Кирилл заявил, что отказ женщин рожать приведет к концу человеческой цивилизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал исследования по созданию «искусственной утробы».

Патриарх Кирилл заявил, что отказ женщин рожать приведет к концу человеческой цивилизации. Об этом епископ сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал исследования по созданию «искусственной утробы».

Он пояснил, что такой поступок приведет к свершению дьявольского покушения на божественную власть, а человеческая личность потеряет свое основное измерение.

«Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы», — сказал патриарх.