Медработники в российских селах смогут продавать лекарства

Нововведение позволит обеспечить лекарствами жителей населенных пунктов, где нет аптек.

Медработники в российских селах смогут продавать лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Нововведение позволит обеспечить лекарствами жителей населенных пунктов, где нет аптек.

Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в селах, смогут выдавать льготные лекарства и осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники.

Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.