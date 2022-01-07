Медработники в российских селах смогут продавать лекарства
Нововведение позволит обеспечить лекарствами жителей населенных пунктов, где нет аптек.
Медработники в российских селах смогут продавать лекарства. Об этом
Нововведение позволит обеспечить лекарствами жителей населенных пунктов, где нет аптек.
Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в селах, смогут выдавать льготные лекарства и осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники.
Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.