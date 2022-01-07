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Командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане стал Андрей Сердюков

Руководителем миротворческих сил ОДКБ назначили командующего ВДВ России Андрея Сердюкова. Об этом в пятницу, 7 января, сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», — сказал генерал-майор.

Конашенков отметил, что в состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Андрей Сердюков окончил Рязанское десантное училище в 1983 году. Он командует войсками с 2016 года.