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Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условия завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам ученого, пандемия закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. «Потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — отметил Гинцбург.

Микробиолог также напомнил о важности ревакцинации спустя полгода после прививки.