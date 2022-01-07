Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условия завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам ученого, пандемия закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. «Потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — отметил Гинцбург.

Микробиолог также напомнил о важности ревакцинации спустя полгода после прививки.