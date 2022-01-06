В Солотче полицейские задержали двух мужчин, катавшихся на снегоходе и квадроцикле без документов

На водителей составили административные протоколы, им грозит штраф до пятнадцати тысяч рублей.

В Солотче полицейские задержали двух мужчин, катавшихся на снегоходе и квадроцикле без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 5 января, в ходе рейдовых мероприятий, в окрестностях Солотчи полицейские задержали 39-летнего рязанца на квадроцикле. У мужчины не было документов на транспортное средство.

На улице Почтовой в Солотче сотрудники ППСП остановили 41-летнего жителя Москвы на снегоходе. Водитель также не смог показать документы, подтверждающие право управления транспортным средством.

На водителей составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим управления транспортным средством») и части 1 статьи 12.1 КоАП («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Мужчинам грозит штраф до пятнадцати тысяч рублей.