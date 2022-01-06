В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 75 человек

Об этом в четверг, 6 января, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 75 человек. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 62 085 человек. Умерли за сутки 12 человек, всего — 2 575. Выздоровели за сутки 14 человек, всего 57 795.

В России за сутки коронавирусом заболели 15 316 человек, всего с начала пандемии — 10 601 300. Выздоровели за сутки 22 949 человек, всего — 9 623 677. Умерли за сутки 802 человека, всего — 313 817.