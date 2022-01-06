В Рязанской области в Рождество ожидается гололедица и сильный ветер

Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в Рождество ожидается гололедица и сильный ветер. Прогноз погоды на пятницу, 7 января, опубликовало региональное ГУ МЧС .

По данным ведомства, ночью возможны небольшие осадки: снег и мокрый снег. Днем в регионе пройдет небольшой снег.

Также возможна гололедица. Днем местами сильная.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/c. Днем местами возможны порывы до 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха ночью и днем — от -5 до 0 градусов. К вечеру возможно понижение столбиков термометра до −10…−8 градусов.