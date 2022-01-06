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В российских регионах выявили случаи заражения штаммом «омикрон» у людей, не покидавших страну
Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В российских регионах выявили случаи заражения штаммом «омикрон» у людей, не покидавших страну. Об этом в четверг, 6 января, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — заявил министр на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Мурашко подчеркнул, что в период распространения нового штамма регионам необходимо принимать серьезные предупредительные меры. «Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется», — добавил министр.

По словам политика, российские ученые подтвердили эффективность отечественных вакцин против штамма. Он также отметил, что эффективность «Спутника V» в отношении «омикрона» во много раз выше, чем у западных вакцин. «Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом — счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию», — добавил министр.

По информации Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года, в стране выявили 103 случая заражения новым штаммом.