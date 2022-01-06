В России уровень коллективного иммунитета в России вырос до 62,6%

В Рязанской области показатель составляет 56,55%.

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 62,6%. Об этом в четверг, 6 января, сообщило ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза», — отметила зампред правительства России. Неделю назад показатель составлял 61,8%.

Отмечается, что в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превысил 80%. Среди них — Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). В Рязанской области показатель составляет 56,55%.

Ранее Татьяна Голикова сообщала, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить 80% взрослых россиян или свыше 90 миллионов человек.