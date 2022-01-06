В Пителинском районе в ДТП погибла 35-летняя женщина

Авария случилась в среду, 5 января.

В Пителинском районе в ДТП погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 5 января, примерно в 17:20, на 86 километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21061 ехал в сторону Касимова. Мужчина не учел дорожных условий. Из-за этого легковушка врезалась в Renault Logan, за рулем которого был 52-летний мужчина.

В результате аварии водители, а также 32-летняя пассажирка ВАЗ обратились за медицинской помощью. Также в ДТП погибла женщина — она находилась в салоне ВАЗ.

Полицейские проводят проверку.