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В мэрии Рязани опровергли «отмену» троллейбусного маршрута № 1
Объявления появились на улицах города в начале января.

В мэрии Рязани рассказали о «фейковых» сообщениях об отмене троллейбусного маршрута № 1.

Объявления появились на улицах города, в частности, на конечной остановке схемы в начале января. В них указано, что маршрут отменяется из-за «износа троллейбусной контактной сети от улицы Забайкальской до улицы Юбилейной и ее демонтажа, а также в связи с реализацией транспортной реформы». Также с 12 января по маршруту троллейбуса якобы должны выйти автобусы №т1.

В администрации назвали сообщения ложными. По словам пресс-службы мэрии, специалисты отыскивают и снимают объявления.