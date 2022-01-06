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В МЧС рассказали подробности пожара в Соколовке, где сгорел автомобиль

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали о пожаре в рязанском поселке Соколовка.

Сообщение о возгорании поступило в среду, 5 января, в 21:00. На 2-й улице Механизаторов горел легковой автомобиль, площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Огонь потушили в 21:36, погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины пожара и нанесенный ущерб.

На тушение выезжали две единицы техники и семь человек личного состава.

Ранее о сгоревшем автомобиле рассказали в соцсетях.