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Умер режиссер Питер Богданович
Автору фильмов «Последний киносеанс» и «Бумажная луна» было 82 года.

Умер кинорежиссер Питер Богданович. Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказала его дочь Антония.

Богданович умер в своем доме в Лос-Анджелесе в четверг, 6 января. Ему было 82 года.

Наряду с Фрэнсисом Форд Копполой и Мартином Скорсезе, Богданович стал одним из наиболее важных режиссеров эпохи «Нового Голливуда» (конца 60-ых — начала 70-ых годов).

Его самые известные режиссерские работы — фильмы «Бумажная луна» и «Последний киносеанс». За последнюю картину Богдановича номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус». Также за сценарий к «Последнему киносеансу» режиссер получил премию BAFTA.