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Умер актер фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков
Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь в возрасте 71 года в квартире своей жены в Москве.

Умер актер фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на родственников актера.

Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь в возрасте 71 года в квартире своей жены в Москве.

Сын актера рассказал, что после совместной встречи Нового года Михаил Бычков вместе с супругой пошли домой. Мужчина лег спать и не проснулся.

Сообщается, что врачи установили естественную причину смерти.

Михаил Бычков снимался в таких фильмах как «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов». Также он работал в театре. Всего актеры снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в трех операх и двух балетах.