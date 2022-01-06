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Рязанские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
У 37-летнего организатора нашли более 2,5 килограммов наркотиков шести разных видов.

Рязанские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Промышленной оперативники задержали 28-летнего «закладчика», у которого обнаружили 15 свертков с синтетическим наркотиком.

В Советском районе города полицейские задержали 37-летнего рязанца, который организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. В его машине нашли около 2,5 килограммов шести видов. У мужчины изъяли 50 граммов кокаина, 550 граммов метадона, 470 граммов синтетических наркотиков новых видов, более килограмма марихуаны, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Один из задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.