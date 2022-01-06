Россиянам рассказали об актуальных в новогодние праздники мошенничествах

Эксперт перечислил распространенные виды мошенничества и дал совет, как обезопасить себя.

Россиянам рассказали о мошенничествах, актуальных в новогодние праздники. Директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега рассказал агентству « Прайм » о распространенных мошеннических схемах в период новогодних праздников.

В список вошли рассылка поддельных уведомлений о доставке посылок, фальшивые сайты продавцов с низкими ценами, рассылка поддельных подарочных карт, сертификатов и купонов, а также поддельные сайты с туристическими путевками.

Эксперт посоветовал не переходить по незнакомым ссылкам в сообщениях, тщательно проверять адреса сайтов и внимательно изучить продавца. Для онлайн-покупок он рекомендовал сделать отдельную карту и установить на нее определенный лимит.