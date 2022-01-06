Росгвардейцы задержали рязанку, ранившую ножом мужчину

Инцидент произошел на улице Зубковой.

В Песочне сотрудники вневедомственной охраны задержали рязанку, ранившую ножом мужчину. Об этом в четверг, 6 января, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Специалисты получили данные о том, что в подъезде дома на улице Зубковой находится травмированный мужчина. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны увидели рязанца с ножевым ранением брюшной полости. Они вызвали бригаду скорой.

Помимо этого росгвардейцы установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница того же подъезда. В квартире рязанки они нашли предполагаемое орудие преступления.

44-летнюю женщину задержали. Росгвардейцы передали ее полицейским. На рязанку завели уголовное дело.