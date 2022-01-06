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Эксперты спрогнозировали в 2022 году подорожание бензина на пять рублей за литр
Аналитики считают, что стоимость вырастет из-за роста инфляции и увеличения издержек бизнеса.

Эксперты спрогнозировали в 2022 году подорожание бензина на пять рублей за литр. Об этом пишут «Известия».

Аналитики считают, что стоимость вырастет на 8-10 процентов или на пять рублей за литр из-за роста инфляции и увеличения издержек бизнеса. По данным Росстата, в 2021 году бензин в России подорожал на 8,7 процентов, превысив инфляцию.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что увеличение цены в 2022 году произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику и хранение.

«Помимо этого цены на топливо в России в принципе не могут снижаться: 2/3 стоимости литра — это акцизы, сборы, налоги, а они как минимум не сокращаются», — добавила эксперт.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8%, в 2022 справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо.

Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода рассказал, что для исправления ситуации надо понизить налог на бензин, который составляет более 70% в розничной цене топлива.