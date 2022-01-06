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Администрация обратилась к рязанцам в связи с непогодой
Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о мокром снеге и гололедице.

По данным синоптиков, в четверг, 6 января, на территории Рязанской области порывы ветра южной четверти будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит -3,+2 градуса.

Рязанцев попросили быть осторожными на улице: водителей — внимательней на дорогах, пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о мокром снеге и гололедице.