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Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
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Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
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31 декабря 2021 12:34
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Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
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В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
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А что в кино? «Свингеры», «Звездный разум» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Немало на этой неделе российских премьер — комедия «Свингеры» «с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пеговой в главных ролях, фильм «Джигалоу» режиссера Руслана Бальтцера и научно-фантастический фильм «Звездный разум».

Среди прочих новинок стоит отметить фильм ужасов «Проклятие монахинь», семейный фильм «Мой волк», а также мультипликационную премьеру — «Звериные бои».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».