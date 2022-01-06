А что в кино? «Свингеры», «Звездный разум» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Немало на этой неделе российских премьер — комедия «Свингеры» «с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пеговой в главных ролях, фильм «Джигалоу» режиссера Руслана Бальтцера и научно-фантастический фильм «Звездный разум».

Среди прочих новинок стоит отметить фильм ужасов «Проклятие монахинь», семейный фильм «Мой волк», а также мультипликационную премьеру — «Звериные бои».

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