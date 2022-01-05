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В Ряжском районе полицейские задержали пьяного водителя
Медосвидетельствование 45-летнего волгоградца показало 0,994 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Ряжском районе полицейские задержали пьяного водителя. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 4 января, около 15:00 полицейские получили ориентировку на «ВАЗ-21150» с госномерами Волгоградского региона. Водитель легковушки скрылся с места ДТП в Скопинском районе. Его остановили на 301 километре автодороги Р-22 «Каспий» перед поворотом на Ряжск.

Медосвидетельствование 45-летнего волгоградца показало 0,994 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на два года. Также мужчину ждет наказание за оставление места ДТП.