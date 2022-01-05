В Рязанской области за сутки 11 человек умерли от коронавируса

Об этом в среду, 5 января, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки 11 человек умерли от коронавируса. Об этом в среду, 5 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 2 563 рязанца. За сутки зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусом, всего — 62 010. Выздоровели за сутки 15 человек, всего — 57 781.

В России за сутки COVID-19 заразились 15 772 человека, всего — 10 585 984. Выздоровели за сутки — 25 581 человек, всего — 9 600 728. Умерли за сутки 828 человек, всего — 313 015.