В Рязанской области перебегающий дорогу лось попал на видео

Животное заметили на трассе, ведущей из Деулино, не доезжая до поворота на Борисково.

В Рязанской области засняли на видео лося, который перебегал дорогу. Ролик в среду, 5 января, опубликовали в инстаграм-аккаунте « Рязанский джентельмен ».

Животное заметили на трассе, ведущей из Деулино, не доезжая до поворота на Борисково. Под опубликованным видео рязанцев предупредили быть внимательными за рулем.

«Джентльмены, нужно всегда быть очень внимательным за рулем. Ведь на дорогу может неожиданно выбежать, например, лось», — сказано в посте.