В Рязани закрыли бар «Ришелье» из-за нарушения антиковидных мер

По данному факту на заведение составили протокол об административном правонарушении. Дело направили в Октябрьский районный суд Рязани.

В Рязани закрыли бар «Ришелье» из-за нарушения антиковидных мер. Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора .

В баре обнаружили нарушения антиковидных мер и решили временно приостановить его работу. По данному факту на заведение составили протокол об административном правонарушении. Дело направили в Октябрьский районный суд Рязани.

Суд признал бар «Ришелье» виновным и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности на месяц.