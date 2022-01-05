В России скончался один из основателей русскоязычной Википедии Валерий Ковалев
Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года в ночь на 31 декабря.
В России скончался один из основателей русскоязычной Википедии Валерий Ковалев. Об этом в среду, 5 января, сообщило
Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года в ночь на 31 декабря. Он также был основателем и владельцем Holodilnik.ru.
«Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В „Википедии“ он написал огромное количество высококачественных статей», — сказал собеседник агентства.
В «Википедии» он писал под псевдонимом NoFrost (ранее НоуФрост).
Фото «Секрет Фирмы»