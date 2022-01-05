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В России скончался один из основателей русскоязычной Википедии Валерий Ковалев
Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года в ночь на 31 декабря.

В России скончался один из основателей русскоязычной Википедии Валерий Ковалев. Об этом в среду, 5 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора «Викимедиа.ру» (Wikimedia Russia) Станислава Козловского.

Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года в ночь на 31 декабря. Он также был основателем и владельцем Holodilnik.ru.

«Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В „Википедии“ он написал огромное количество высококачественных статей», — сказал собеседник агентства.

В «Википедии» он писал под псевдонимом NoFrost (ранее НоуФрост).

Фото «Секрет Фирмы»