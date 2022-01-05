В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

В России предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий отметил, что в Европе планируют запретить людям, родившимся после 2014 года, продажу любой табачной продукции — сигареты, вейпы, снюсы, кальяны, айкосы, электронные сигареты.

Хамзаев уточнил, что по данным проекта «Трезвая Россия» в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет.

Он подчеркнул, что к тем, кто уже курит, надо применять мягкие меры, а тех, кто еще не начал курить — защитить.