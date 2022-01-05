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В Песочне закрыли наркопритон
30-летний безработных хозяин квартиры ранее уже привлекался за аналогичное преступление.

В Песочне закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Песоченской 30-летний безработный рязанец организовал в своей квартире наркопритон. Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление.

Оперативники выяснили, что в квартире рязанца собирались компании и употребляли синтетические наркотики. Гости приносили с собой закладки, приобретенные через интернет, и угощали хозяина дома.

Полицейские задержали организатора наркопритона и троих его знакомых в то время как они в очередной раз употребляли наркотики. В квартире нашли предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

Против 30-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.