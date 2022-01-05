В массовом ДТП в Тульской области столкнулись более 100 автомобилей

Ранее СМИ писали, что в результате массовых ДТП столкнулись 30 машин, в настоящее время их число составляет около 120.

В Тульской области из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей. Об этом в среду, 5 января, сообщил региональный главк МВД России.

По данным ведомства, снегопад стал причиной ряда массовых ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Ранее СМИ писали, что в результате массовых ДТП столкнулись 30 машин, в настоящее время их число составляет около 120.

«На федеральной трассе М-4 „Дон“ в период времени с 12.30 до 13.00 произошли дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких десятков автомобилей… По предварительной информации, причиной столкновений стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов», — говорится в сообщении.