В Казахстане началась антитеррористическая операция

Также известно, что под Алма-Атой начался бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны Казахстана.

В Казахстане началась антитеррористическая операция. Об этом в среду, 5 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишут РИА Новости .

Также известно, что под Алма-Атой начался бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны Казахстана.

«Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями», — сказал он в ходе совещания.