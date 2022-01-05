В Ивановской области семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Ивановской области семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

4 января 2022 года в одном из домов на улице Социалистическая города Тейково Ивановской области нашли тела четырех человек: 54-летних супругов и из сыновей 30 и 23 лет.

Следователи не обнаружили на телах повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти. По предварительной версии семья отравилась угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).